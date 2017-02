Economisch vertrouwen in eurolanden stabiel

Het vertrouwen in de economie van de eurolanden is in februari per saldo vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. Ondernemers werden optimistischer, terwijl het sentiment onder consumenten wat minder positief werd, meldde de Europese Commissie maandag.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging deze maand van 107,9 naar 108. Daarmee blijft het vertrouwen ruimschoots hoger dan het langjarig gemiddelde, dat wordt weerspiegeld door een stand van 100. De stabiele uitslag camoufleert een aanzienlijk verschil tussen ondernemers en consumenten. Het vertrouwen in de industrie en onder dienstverleners nam toe, terwijl het consumentenvertrouwen slonk in februari.

Vooral in Spanje en Frankrijk groeide het vertrouwen in de economie. In Nederland veranderde het beeld nauwelijks ten opzichte van de eerste maand van 2017. Onder de grote economie├źn toonde alleen Duitsland een verslechtering.