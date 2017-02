Kredietverlening eurolanden trekt verder aan

Europese banken hebben in januari opnieuw meer geld uitgeleend aan huishoudens en bedrijven. De leningen aan huishoudens namen met 2,2 procent toe ten opzichte van januari 2016, na een stijging met 2 procent in december. Aan bedrijven werd opnieuw 2,3 procent meer uitgeleend dan een jaar eerder, net zoals in de laatste maand van 2016, aldus de Europese Centrale Bank (ECB) maandag.

De aanhoudende groei in de kredietverlening is een teken van de huidige kracht van het economisch herstel in de eurozone, concludeerde ING-econoom Bert Colijn. Hij tekende daarbij wel aan dat de toename nog altijd minder sterk is dan in de jaren voor de economische crisis.