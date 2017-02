Lagere koersen op beurzen Azië

De effectenbeurzen in het Verre Oosten zijn maandag met rode cijfers aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers in Azië kijken vooral uit naar de toespraak van president Donald Trump in het Amerikaanse Congres op dinsdag. Dan zal hij naar verwachting meer details geven over zijn plannen voor belastinghervormingen.

De Nikkei-index in Tokio eindigde maandag met een min van 0,9 procent op 19.107,47 punten. De financiële fondsen hadden het moeilijk op de beurs in Japan. Zo verloor levensverzekeraar Dai-ichi Life 3 procent en de Japanse grootbanken Mizuho Financial, Sumitomi Mitsui Financial en Mitsubishi UFJ Financial daalden tot 2,6 procent in waarde.

In Hongkong noteerde de Hang Seng in de tussentijdse handel 0,4 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,2 procent en de Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in.