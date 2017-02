Meer stroomleveranciers per aansluiting

Consumenten en bedrijven kunnen vanaf volgend jaar meerdere elektriciteitsleveranciers op één aansluiting contracteren. Dat meldde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag.

Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een andere leverancier te kiezen voor een laadpaal van een elektrische auto dan voor de stroomvoorziening thuis. Bedrijven kunnen er daarnaast voor kiezen om zelfopgewekte stroom te leveren aan een andere leverancier dan het bedrijf waarvan stroom wordt afgenomen.

,,Consumenten en bedrijven hebben op deze manier meer keuzes in leveranciers van wie zij stroom afnemen of aan wie zij stroom leveren”, stelde ACM-bestuurder Henk Don. ,,Dat kan hen geld opleveren. En het draagt bij aan de energietransitie, want het stimuleert elektrisch vervoer en zorgt voor meer concurrentie in duurzaam geproduceerde elektriciteit.”