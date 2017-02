Miljoenenwinst Ajax in eerste seizoenshelft

Ajax heeft zijn winst afgelopen halfjaar fors zien toenemen. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland profiteerde daarbij flink van inkomsten uit de transfers van onder meer Arkadiusz Milik, Jasper Cillessen en Riechedly Bazoer.

Onder de streep hield Ajax 29,5 miljoen euro over, tegen een winst van 2 miljoen euro in de eerste helft van het boekjaar 2015/2016. De Amsterdammers verwachten dit seizoen ook met een nettowinst af te sluiten. Het vorige financiƫle jaar eindigde de club nog met rode cijfers.

De omzet van Ajax is afgelopen halfjaar gestegen van 52,2 miljoen tot 54,8 miljoen euro. De opbrengsten gingen onder meer omhoog doordat Ajax beter heeft gepresteerd in de UEFA Europa League. Ook brachten de verkoop van seizoenskaarten en inkomsten uit sponsoring relatief wat meer geld in het laatje.