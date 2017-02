PostNL blijft toch stempelen

PostNL blijft toch zijn postzegels stempelen om ze te ontwaarden. Dit tot grote opluchting van de postzegelliefhebbers. Volgens branchevereniging van postzegelhandelaren NVPH is daarmee gehoor gegeven aan de protesten van verzamelaars en handelaren in binnen- en buitenland.

PostNL kondigde eind vorig jaar nog aan de postzegels per januari met een pennenstreek te gaan afvinken. Volgens postzegelliefhebbers doen pennenstrepen de waarde van een postzegel echter geen goed. ,,Met het doorkrassen van een postzegel wordt een postzegel van alle waarde ontdaan”, aldus NVPH. ,,We zijn erg opgelucht dat deze maatregel is teruggedraaid.”