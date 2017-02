Vimpelcom komt naar beurs in Amsterdam

Telecomaanbieder Vimpelcom wil spoedig een notering aan de beurs in Amsterdam, naast de huidige notering aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Dat liet het van oorsprong Russische telecombedrijf maandag weten bij de publicatie van de jaarcijfers.

Vimpelcom gaf verder aan zijn naam te willen veranderen in VEON. Onder die naam wil het bedrijf ook zijn debuut op het Damrak maken. Dat moet in het tweede kwartaal gebeuren. Met de tweede notering wil het concern zijn Europese investeerdersbasis verbreden. Het hoofdkantoor van Vimpelcom is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas.

Vimpelcom is in het nieuws gekomen door vermeende omkoping bij het verkrijgen van telecomlicenties in Oezbekistan. Het concern trof in die zaak miljoenenschikkingen met de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten.

De onderneming behaalde in 2016 een nettowinst van 2,4 miljard dollar op een omzet van 8,9 miljard dollar. Het bedrijf is actief in Rusland en de voormalige staten van de Sovjet-Unie en in Pakistan, Algerije, Bangladesh en Laos. In Italiƫ heeft Vimpelcom een samenwerkingsverband met het Chinese Hutchison. Wereldwijd levert het bedrijf diensten aan meer dan 200 miljoen klanten.