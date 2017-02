Europese beurzen sluiten met kleine winst

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met kleine winsten gesloten. Tijdens een tamme handelssessie waren beleggers vooral in afwachting van de speech van de Amerikaanse president Donald Trump in het Congres in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd). Mogelijk wordt dan meer duidelijk over zijn economische plannen.

In Amsterdam sloot de AEX-index 0,1 procent in de plus op 495,35 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 724,17 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 tot 0,3 procent.

Aalberts Industries was met een min van 2,4 procent veruit de sterkste daler onder de 25 hoofdfondsen in de AEX. Het bedrijf kwam met jaarcijfers die aan de verwachtingen voldeden en een hoger dividend dan een jaar eerder. Veel beleggers namen echter hun winst, omdat de koers van Aalberts de afgelopen tijd flink is gestegen.