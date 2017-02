FrieslandCampina onderzoekt een verkoop van zijn sap- en limonadedochter Riedel, eigenaar van bekende merken als Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss, Taksi en Extran. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. De onderneming wil zich toeleggen op de productie van zuivel.

Riedel is sinds 1879 actief met de productie van mineraalwater, limonade en vruchtendranken. Het in Ede gevestigde bedrijf telt tweehonderd werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 215 miljoen euro.