Kleine bewegingen op beurzen Azië

De beurzen in het Verre Oosten lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Er werd gewacht op een speech van president Donald Trump in het Amerikaanse Congres later op de dag over zijn economische plannen. In Tokio verwerkten beleggers een aantal macro-economische cijfers.

De Nikkei-index in Japan sloot met een plusje van 0,1 procent op 19.118,99 punten. Volgens voorlopige cijfers is de Japanse industriële productie in januari met 0,8 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Economen hadden juist een kleine productiegroei verwacht. Het is voor het eerst in zes maanden dat de productie is gedaald.

De winkelverkopen in Japan namen in januari met 0,5 procent toe. Dat was iets beter dan gedacht.

De Hang Seng in Hongkong ging in de tussentijdse handel 0,5 procent omlaag. In Sydney zakte de All Ordinaries 0,2 procent, maar de Kospi in Seoul won 0,3 procent.