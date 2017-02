Omzet uitzendbranche stijgt in vierde kwartaal

Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven hebben in het laatste kwartaal van vorig jaar 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dat is de grootste stijging van 2016, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe.

Met het vierde kwartaal zijn ook de jaarcijfers bekend. Vorig jaar behaalde de uitzendbranche 7,6 procent meer omzet dan in 2015. Het totaal aantal uitzenduren lag 6,9 procent hoger, zo constateerde het statistiekbureau.

De opbrengsten van de uitzendbranche hangen sterk samen met het aantal uitzenduren. Het totaal aantal uitzenduren steeg in het vierde kwartaal met 2,8 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe, aldus het CBS. Het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,9 procent. Dat is de grootste stijging in 2,5 jaar.

Het aantal uren in kortlopende contracten klom met 1,7 procent. Deze stijging is kleiner dan in het derde kwartaal.