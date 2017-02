Van Gansewinkel en Shanks verder als Renewi

Afvalverwerker Van Gansewinkel gaat na de fusie met het Britse Shanks Group verder onder de naam Renewi. Dat maakte het concern met circa 8000 medewerkers in negen verschillende landen dinsdag bekend.

Met de nieuwe naam leggen de bedrijven de nadruk op hun grote gecombineerde capaciteit op het gebied van recycling. ,,Wanneer we afval ophalen, geven we het een nieuw leven”, verklaarde topman Peter Dilnot. ,,Afval bestaat niet.”

Van Gansewinkel en Shanks bereikten in september al een akkoord over de samensmelting, maar het hele fusieproces liep vervolgens lichte vertraging op. De aandeelhouders van Van Gansewinkel hebben in totaal 366 miljoen euro in contanten ontvangen van Shanks. Daarnaast kregen ze een belang van 23,8 procent in het fusiebedrijf. Inmiddels zijn alle toezichthouders akkoord en hebben de bedrijven de deal afgerond.