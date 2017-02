Wall Street in het rood in afwachting van Trump

De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag in de middaghandel in de min. Beleggers kijken uit naar de speech van Donald Trump in het Amerikaanse Congres later op de dag. De nieuwe Amerikaanse president zal dan wellicht meer details bekendmaken over zijn economische plannen.

De Dow-Jonesindex, die al twaalf handelsdagen op rij op een recordstand is gesloten, stond na bijna vier uur handel 0,1 procent in de min op 20.816 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent naar 2363 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 5828 punten.

Trump zal in zijn speech, na het slot van de handel op Wall Street, naar verwachting plannen ontvouwen voor onder meer zijn gewenste investeringen in infrastructuur en de hervormingen van belastingen. De beurzen hebben de afgelopen tijd een opmars gemaakt door de verwachting dat de plannen van Trump in ieder geval op korte termijn goed zullen uitpakken voor de Amerikaanse economie en het bedrijfsleven.

Wal-Mart sloot de rij van dertig hoofdfondsen in de Dow, met een min van 1,4 procent. Intel en Verizon waren evenmin in trek en noteerden circa 1 procent in het rood. Coca-Cola, McDonald’s en Boeing stonden bovenaan de lijst, met plusjes van bijna 1 procent.

Supermarktketen Target was buiten de Dow een van de grote verliezers op Wall Street met een min van 12 procent. Het bedrijf publiceerde een tegenvallende winstverwachting voor het lopende jaar en teleurstellende kwartaalresultaten. Target heeft moeite om meer klanten naar zijn winkels te lokken.

Farmaceut Valeant zag 11 procent van zijn beurswaarde verdampen na tegenvallende kwartaalresultaten. Valeant weet vooralsnog geen einde te maken aan de krimp van de omzet, terwijl een schuld van tientallen miljarden dollar nog altijd als een molensteen om de nek van het bedrijf hangt. Branchegenoot Perrigo werd 13,5 procent minder waard na de melding van minder dan verwachte prognoses voor dit jaar en het vertrek van de financieel directeur.

Domino’s Pizza kreeg er 3,3 procent bij na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. De pizzaketen overtrof de verwachtingen, mede dankzij stevig aantrekkende verkopen in de VS.

De uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment won 3,4 procent, ondanks de melding van een nettoverlies over 2016. Het bedrijf heeft de verkoop van jaarkaarten de afgelopen tijd zien stijgen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent naar 53,34 dollar. De euro werd voor 1,0610 dollar verhandeld, tegen 1,0615 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.