‘Wall Street kijkt uit naar speech Trump’

Beleggers in New York kijken dinsdag met belangstelling uit naar de toespraak die president Donald Trump gaat houden in het Amerikaanse Congres later op de dag. Trump zal dan waarschijnlijk meer details geven over zijn economische plannen. Verder zijn er nog bedrijfsresultaten en een flink aantal macro-economische cijfers.

Trump zal in die speech na het slot van de handel op Wall Street naar verwachting plannen ontvouwen voor onder meer zijn gewenste investeringen in infrastructuur en de hervormingen van belastingen. De beurzen hebben de afgelopen tijd een opmars gemaakt vanwege optimisme dat de plannen van Trump goed zullen uitpakken voor de Amerikaanse economie en het bedrijfsleven.

Voorbeurs kwam een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal. De groei bedroeg 1,9 procent op jaarbasis, wat overeenkomt met een eerdere schatting maar zwakker is dan economen hadden gedacht. Verder staan cijfers op de agenda over de Amerikaanse huizenprijzen, het consumentenvertrouwen en de industrie rond Chicago.

Bij de bedrijven lijkt supermarktketen Target diep in het rood te gaan openen. Target publiceerde een tegenvallende winstverwachting voor het lopende jaar en teleurstellende kwartaalresultaten. Het bedrijf heeft moeite om meer klanten naar zijn winkels te lokken.

Ook farmaciebedrijf Perrigo gaat een zware dag tegemoet. Perrigo meldde minder dan verwachte prognoses voor dit jaar en het vertrek van de financieel directeur. Branchegenoot Valeant Pharmaceuticals bracht ook resultaten naar buiten.

De uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment opende eveneens de boeken over 2016. Het bedrijf heeft te maken met teruglopende bezoekersaantallen en leed vorig jaar een nettoverlies.

De openingsindicatoren wijzen op een vlak begin van de handel. De Amerikaanse beurzen sloten maandag met kleine winsten, waarmee de recordreeks verder werd doorgezet. De leidende Dow-Jonesindex scherpte voor de twaalfde keer op rij zijn recordslotstand aan met een winst 0,1 procent op 20.837,44 punten. De brede S&P 500 sloot ook 0,1 procent hoger, op 2369,73 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 5861,90 punten.