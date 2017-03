Ahold Delhaize solide in Nederland en VS

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal goede zaken gedaan met zijn activiteiten in de Verenigde Staten en Nederland, terwijl in België de feestdagenperiode wat zwakker uitviel. Dat maakte het Nederlands-Belgische moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com woensdag bekend.

Ahold Delhaize boekte in de afgelopen periode een winst uit voortgezette activiteiten van 158 miljoen euro, tegen 366 miljoen euro een jaar eerder. De cijfers van 2015 zijn in de vergelijkingen aangepast om de gevolgen van de in juli 2016 afgeronde fusie tussen Ahold en Delhaize te kunnen aangeven. Om goedkeuring voor die fusie te krijgen moesten onderdelen worden afgestoten en mede daarom valt de winst lager uit.

Het supermarktconcern liet eerder al weten dat de totale omzet vorig kwartaal is gestegen naar 15,5 miljard euro. Dat was bijna 3 procent meer dan een jaar eerder, als wisselkoerseffecten en verschillen in aantal koopdagen buiten beschouwing worden gelaten. Ahold Delhaize wil over 2016 een dividend uitkeren van 0,57 euro per aandeel.

Het concern meldde dat met name Delhaize goed presteerde in de VS, de grootste markt van het bedrijf. In Nederland was naar eigen zeggen sprake van een ,,uitstekend” resultaat, zowel bij Albert Heijn als bij bol.com. In België was de feestdagenverkoop echter wat minder dan in 2015, aldus het bedrijf.

Topman Dick Boer gaf in een toelichting aan zeer tevreden te zijn met de resultaten en wees daarbij op de volumegroei en sterke marges. Volgens Boer wordt goede vooruitgang geboekt bij de integratie van Ahold en Delhaize. Het bedrijf wil in 2019 een half miljard euro aan synergievoordelen realiseren door de fusie.