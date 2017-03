Ahold Delhaize uitblinker in AEX

Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag met afstand de grootste winnaar in de Amsterdamse AEX-index. Het bedrijf opende de boeken over het afgelopen jaar en werd daar door beleggers voor beloond. Telegraaf Media Groep (TMG) behoorde bij de kleinere bedrijven tot de uitschieters, na een hoger overnamebod van Talpa.

De AEX stond kort na de openingsbel 1 procent hoger op 500,26 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 728,17 punten. De indices in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent.

Ahold Delhaize dikte 3,1 procent aan in de hoofdindex. Het fusiebedrijf deed goede zaken in de Verenigde Staten en Nederland, terwijl in Belgiƫ de feestdagenperiode wat zwakker uitviel.

TMG steeg 6,1 procent tot 6,28 euro per aandeel. Talpa biedt nu 6,35 euro per aandeel, waar de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie 5,90 euro per aandeel voor TMG overhebben. Die twee noemen de prijs van Talpa overigens niet realistisch, aangezien ze al een meerderheid van de aandelen hebben.