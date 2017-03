Beurs Tokio sluit flink hoger

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met winst de handel uitgegaan, onder meer geholpen door de zwakkere yen. De Nikkei-index sloot uiteindelijk 1,4 procent hoger op 19.393,54 punten. Elders in Azië was het beeld overwegend licht hoger. In het Verre Oosten stond een flinke stroom aan macro-economische data op de rol.

Zo bleek in Japan dat de inkoopmanagersindex voor de industrie is uitgekomen op het hoogste niveau in bijna drie jaar. In China groeide de industrie ook licht, zo kwam naar voren uit zowel overheidsdata als gegevens van onafhankelijke onderzoeksbureaus. De groei van de dienstensector was volgens de Chinese overheid juist iets afgenomen

Het geplaagde techbedrijf Toshiba was een opvallende winnaar in Tokio met een plus van 1,1 procent. Het concern is naarstig op zoek naar een koper voor zijn chipdivisie en heeft daarvoor naar verluidt actief partijen benaderd. Geïnteresseerden kunnen een meerderheidsbelang in het onderdeel nemen, maar Toshiba zou ook niet onwelwillend staan tegenover een verkoop van de gehele divisie.

De All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 0,2 procent. De Kospi in Seoul won 0,3 procent terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,1 procent hoger noteerde.