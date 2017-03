Renteverwachtingen VS stuwen beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen stonden woensdag aan het einde van de ochtend overtuigend op winst. In de markt groeit de verwachting dat de rente in de VS nog deze maand weer wordt verhoogd. Dat kan verder druk zetten op de waarde van de euro, wat gunstig is voor exporteurs uit de muntunie.

De Amsterdamse AEX-index stond rond 11.40 uur 1,6 procent in de plus op 503,04 punten. De MidKap steeg 0,9 procent naar 730,50 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er 0,9 tot 1,5 procent bij.

Toonaangevende Amerikaanse centrale bankiers zeiden dinsdag dat de Fed halverwege deze maand serieus zal overwegen de rente opnieuw te verhogen. Volgens hen is het herstel van de economie daarvoor stevig genoeg. De Fed krikte de rente in december al op, nadat exact een jaar eerder de eerste rentestap sinds de economische crisis was gezet.

Het vooruitzicht op de hogere rente in de VS drukte de waarde van de euro. De Europese munt noteerde rond het middaguur op 1,0535 dollar, tegen 1,0615 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.

Staalfabrikant ArcelorMittal voerde de AEX met een winst van 4,1 procent, gevolgd door Ahold Delhaize dat 3,8 procent meer waard werd. Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf kwam met winstcijfers die analisten meevielen. Vooral de kasstroom en de marges overtroffen de verwachtingen, dankzij goede prestaties in Nederland en de VS.

TMG steeg bijna 4 procent tot 6,13 euro per aandeel. Talpa, het investeringsbedrijf van John de Mol, verhoogde zijn bod op het mediabedrijf naar 6,35 euro per aandeel, waar de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie 5,90 euro per aandeel voor TMG overheeft. Die twee noemen de prijs van Talpa overigens niet realistisch, aangezien ze al een meerderheid van de aandelen hebben.

Bodemonderzoeker Fugro (min 1,2 procent) en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis (plus 1,3 procent) kwamen ook in beweging. Boskalis heeft zijn belang in Fugro volledig verkocht.

In Frankfurt speelde Zalando 3 procent kwijt. Analisten vrezen dat de winstgevendheid van de Duitse webwinkel onder druk komt te staan door stijgende investeringen. Oliebedrijf Eni won in Milaan 3 procent na de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 naar 54,19 dollar. Brent werd 0,5 procent duurder bij 56,78 dollar per vat.