Verkoop Cubaanse sigaren verder in de lift

Handgemaakte Cubaanse sigaren hebben afgelopen jaar weer aan populariteit gewonnen. De exclusieve importeur van de befaamde rookwaren in de Benelux, Cubacigar, zag zijn omzet met 5 procent oplopen tot ruim 20,3 miljoen euro.

Daarmee werd een vervolg gegeven aan de stevige groei die een jaar eerder in gang werd gezet. In 2015 pluste de omzet met meer dan 13 procent, na een lichte omzetkrimp in 2014. De verwachtingen voor 2017 zijn vooralsnog positief.

In Nederland ging de sigarenverkoop vorig jaar met bijna een kwart vooruit. In België was daarentegen sprake van een lichte daling van de verkopen. Dit had onder meer te maken met de terroristische aanslagen in Brussel waardoor België minder buitenlandse shoppers ontving.

Cubacigar is de distributeur van Habanos, bekend van merknamen als Cohiba, Montecristo en Romeo y Julieta. Cubacigar bestaat al sinds de jaren vijftig. De onderneming, gevestigd in het Vlaamse Overijse, levert Cubaanse ‘longfillers’ aan tabaksspeciaalzaken in Nederland, België en Luxemburg.