Wall Street bij opening fors omhoog

De beurzen in New York zijn woensdag met een stevige winst aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer uitspraken van verschillende Fed-bestuurders, die kunnen duiden op een renteverhoging later deze maand. Ook wordt op Wall Street nagekauwd op de speech die president Donald Trump gaf in het Amerikaanse Congres.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent hoger op 21.004 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent naar 2383 punten en technologiegraadmeter Nasdaq noteerde eveneens een plus van 0,8 procent, bij 5872 punten.

Twee bestuurders van de Federal Reserve hebben erop gewezen dat er een gerede kans is dat de rente in de VS deze maand opnieuw wordt verhoogd. Volgens de centrale bankiers is de Amerikaanse economie daar sterk genoeg voor.

Trump liet in zijn speech afgelopen nacht opnieuw weten dat hij binnenkort met een enorme belastingverlaging gaat komen en grote investeringen in infrastructuur. Analisten vonden echter dat hij weinig details naar buiten bracht. De president kwam wel meer verzoenend over dan bij zijn vorige optredens.

Cyberveiligheidsbedrijf Palo Alto Networks ging in de eerste handelsminuten meer dan 20 procent onderuit, vanwege tegenvallende kwartaalcijfers. Best Buy kreeg met zijn resultaten evenmin de handen van beleggers op elkaar. De elektronicaketen noteerde dik 4 procent in de min.