Aardgasexport in drie jaar gehalveerd

In 2016 exporteerde Nederland voor 8,2 miljard euro aan aardgas. Daarmee is de aardgasexport in drie jaar ruimschoots gehalveerd. De aardgasproductie in 2016 was 42 procent lager dan in 2013. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De waarde van de Nederlandse goederenexport was vorig jaar 433 miljard euro. Bijna twee procent van dat bedrag was voor de export van aardgas.

Nadat begin 2014 een productieplafond voor de aardgaswinning in Groningen werd ingesteld, nam de winning van aardgas uit de Nederlandse bodem fors af. In 2013 was de Groningse gasproductie nog 54 miljard kubieke meter. Onlangs besloot het kabinet de winning in Groningen te verlagen naar 24 miljard kubieke meter per jaar. Door deze beperkingen kwam de totale productie van aardgas in 2016 uit op ruim 47 miljard kubieke meter. Dat is 42 procent minder dan in 2013.