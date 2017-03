AB InBev kampt met lastige biermarkt Brazilië

Bierconcern Anheuser Busch-InBev heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarin vooral in Brazilië de verkopen terugliepen. Dat maakte ’s werelds grootste bierbrouwer donderdag bekend.

AB InBev verkocht afgelopen jaar in totaal 2 procent minder bier dan in 2015. Mede dankzij een focus op premium-merken liep de omzet wel met ruim 2 procent op, naar 45,5 miljard dollar. Die toename werd echter geremd door de krimp in Brazilië. De nettowinst halveerde bijna, tot 4,9 miljard dollar. Dat kwam vooral door hoge kosten voor de overname van concurrent SABMiller.

Die megafusie levert naar verwachting wel grotere besparingen op dan eerder gedacht. AB InBev rekent nu op 2,8 miljard dollar aan synergievoordelen, waar eerder 2,5 miljard dollar aan besparingen werden ingetekend.