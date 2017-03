Adecco ziet markt verder aantrekken

Uitzendconcern Adecco heeft zijn omzet de afgelopen maanden verder zien groeien, vooral dankzij vooruitgang in Frankrijk, Italië en Duitsland. Dat maakte ’s werelds grootste uitzender donderdag bekend.

Het Zwitserse bedrijf boekte in de laatste drie maanden van vorig jaar met 5,9 miljard euro 6 procent meer omzet dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van dit jaar werd die lijn doorgetrokken met een plus van 4 à 5 procent. De toename zorgde vorig kwartaal voor een nettowinst die met 216 miljoen euro bijna een vijfde hoger was dan in de laatste drie maanden van 2015.

In heel 2016 steeg de omzet van de marktleider met 4 procent, naar 22,7 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 723 miljoen euro, na het nulresultaat van een jaar eerder.