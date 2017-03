‘Nieuwe aanklacht corruptie Shell in Nigeria’

De Nigeriaanse financiële waakhond EFCC heeft een nieuwe aanklacht van corruptie ingediend tegen onder meer de oliebedrijven Shell en Eni. De aanklacht heeft te maken met de omstreden aankoop van een Nigeriaans olieveld in 2011 voor 1,3 miljard dollar, zo komt naar voren uit donderdag vrijgegeven rechtbankdocumenten.

Shell en het Italiaanse Eni worden in verband met de oliedeal ook al onderzocht in Nederland en Italië. Uit onderzoek van de EFCC zou nu aanvullend bewijs voor de omkoping van onder anderen een Nigeriaanse minister naar voren zijn gekomen. Ze zouden in totaal ruim 800 miljoen dollar aan lokale bestuurders hebben betaald voor het olieveld.

Shell kon niet direct reageren. Eni laat weten de nieuwe stukken niet te hebben gezien, maar benadrukt niet verwijtbaar te hebben gehandeld.