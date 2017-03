Nikkei-index sluit hoger

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een duidelijke winst de handel uit gegaan. Ook elders in Azië was het sentiment positief, mede dankzij nieuwe signalen die erop wijzen dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk nog deze maand weer wordt verhoogd.

De Japanse Nikkei-index eindigde de sessie met een winst van 0,9 procent op 19.564,80 punten. Vooral grondstof- en mijnbouwbedrijven gingen over een breed front vooruit. Verder was de zwakkere yen goed nieuws voor exporterende bedrijven.

In Sydney won de All Ordinaries 1,2 procent. Ook de Australische index werd geholpen door winsten bij mijnbouwbedrijven. Verder bleek het handelsoverschot van het land in januari lager te zijn uitgevallen dan waarop werd gerekend.

De Kospi in Seoul sloot 0,5 procent hoger. In Hongkong stond de Hang Seng tussentijds 0,4 procent in de plus.