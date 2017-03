VEH: vertrouwen in woningmarkt slinkt verder

Het vertrouwen in de Nederlandse huizenmarkt is in februari voor de derde achtereenvolgende maand gedaald. Dat stelde de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag op basis van haar eigen marktindicator.

Die graadmeter wijst nog altijd op een stevig vertrouwen, maar staat inmiddels bijna 10 procent onder het recordniveau dat vorig najaar werd bereikt. De VEH voorspelt daarom dat de groei van het aantal woningverkopen in de komende maanden waarschijnlijk zal dalen. ,,Daarmee wordt enigszins een rem gezet op de stormachtige groei van de woningmarkt in de afgelopen jaren”, aldus de vereniging.

Volgens de VEH vindt iets minder dan de helft van de ondervraagde Nederlanders het nog altijd een goed moment om een huis te kopen. Dat aantal ligt lager dan in de voorgaande maanden, onder meer door berichten over de licht stijgende hypotheekrente en doordat het aanbod van te koop staande huizen op veel plaatsen snel afneemt.