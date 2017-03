‘Vooral Chinese belangstelling voor Q-Park’

Enkele grote Chinese investeerders hebben biedingen op tafel gelegd voor Q-Park, de Nederlandse uitbater van parkeergarages en -terreinen die in de etalage staat. De verkoop kan meer dan 2,3 miljard euro opleveren, meldde zakenkrant Financial Times donderdag op gezag van bronnen rond het verkoopproces.

Onder de belangstellenden die zich in een eerste biedingsronde hebben gemeld, zouden grote partijen als Cheung Kong Infrastructure (CKI) en Fosun International zijn. Achter die twee firma’s zitten twee van de rijkste zakenlieden van China, Li Ka-Shing en Guo Guangchang.

Fosun zou inmiddels niet langer in de race zijn. Twee andere Chinese bedrijven, China Oceanwide en Shougang Group, zijn dat volgens FT nog wel, net als de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Holding.

Q-Park exploiteert 6100 parkeergelegenheden in tien Europese landen. Daarmee werd in 2015 een winst van bijna 91 miljoen euro behaald. Het bedrijf is nu nog grotendeels in handen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.