Wall Street voorzichtig van start

Hamburgerketen Shake Shack ging 2,8 procent omlaag na een tegenvallende voorspelling voor de omzet in 2017. Kledingwinkelketen Abercrombie & Fitch presenteerde resultaten die achterbleven bij de verwachtingen van analisten, maar steeg desondanks 7,5 procent. Supermarktketen Kroger werd door beleggers 4,4 procent lager gezet na resultaten.

De gang naar Wall Street levert Snap zo’n 3,4 miljard dollar op en waardeert het socialmediabedrijf op 20 miljard dollar, gerekend op basis van de uitstaande aandelen. Een openingskoers was niet meteen bekend.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde in de openingsminuten nagenoeg vlak op 21.101 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,2 procent op 2391 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent op 5892 punten.

De beursgraadmeters in New York zijn donderdag zonder grote uitslagen aan de handel begonnen. Beleggers verwerkten na de verse beursrecords van een dag eerder onder meer resultaten van enkele bedrijven. De blikken zijn verder vooral gericht op de beursgang van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat.

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters in New York zijn donderdag zonder grote uitslagen aan de handel begonnen. Beleggers verwerkten na de verse beursrecords van een dag eerder onder meer resultaten van enkele bedrijven. De blikken zijn verder vooral gericht op de beursgang van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat.

