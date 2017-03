Werken buiten kantooruren gebeurt vaker

Werken buiten de gangbare kantooruren is steeds vaker de norm. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vier op de tien werkenden vorig jaar regelmatig in de avond of zelfs in de nacht aan het werk waren. Ook in het weekend wordt veelal gewerkt.

Volgens het statistiekbureau werken in Nederland 3,6 miljoen mensen met enige regelmaat buiten de gangbare kantooruren van negen tot vijf. Nog eens 1,9 miljoen mensen doen dit af en toe. Met een totaal van 65 procent van de beroepsbevolking betekent dit een lichte stijging ten opzichte van een paar jaar geleden.

Bijna de helft van de werkenden klapt ’s avonds regelmatig zijn laptop open. Bijna net zo veel mensen gaan op zaterdag vaak beroepsmatig aan de slag. Op zondag geldt dit voor een derde van de werkenden. Eén op de zeven werkt wel eens in de nachtelijke uren.

Het verschil tussen werknemers en ondernemers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is volgens het CBS aanzienlijk. Ondernemers werken het vaakst buiten kantooruren. Ruim negen op de tien zelfstandigen met personeel werkt buiten de gangbare kantoortijd. Bij zzp’ers is dat 84 procent.

Verder valt het volgens het CBS op dat mensen met een flexibele arbeidsrelatie vaker buiten kantooruren aan de slag gaan dan mensen met een vaste aanstelling.

In Nederland wordt vaker buiten kantoortijden gewerkt dan gemiddeld in de Europese Unie. Hierbij speelt volgens het CBS mee dat Nederland relatief meer zelfstandigen telt.