Werkloosheid eurozone stabiliseert

De werkloosheid in de eurozone is in januari gestabiliseerd op het laagste niveau sinds mei 2009. Dat meldde Europees statistiekbureau donderdag.

De werkloosheid stond in de eerste maand van dit jaar in doorsnee op 9,6 procent van de beroepsbevolking van de eurolanden. Dat was even hoog als in december, maar aanzienlijk lager dan een jaar eerder. In januari 2016 bedroeg de werkloosheid 10,4 procent. In een jaar nam het totaal aantal werklozen in de muntunie met 1,1 miljoen af, naar 15,6 miljoen.

Duitsland heeft met 3,8 procent de laagste werkloosheid in de muntunie. Spanje en Griekenland spannen de kroon met 18 en 23 procent. In Nederland bedroeg de werkloosheid 5,3 procent van de beroepsbevolking.