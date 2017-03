Nikkei met verlies het weekend in

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers in Japan verwerkten onder meer cijfers over de inflatie. Verder stond techbedrijf Nintendo in de belangstelling doordat het zijn nieuwe spelcomputer Switch lanceerde.

De Nikkei-index eindigde de sessie met een verlies van 0,5 procent op 19.469,17 punten. Uit data blijkt dat in Japan in januari voor het eerst sinds 2015 sprake was van een stijging van de kerninflatie, waarbij de sterk wisselende prijzen van vers voedsel buiten beschouwing worden gelaten. De Bank of Japan mikt met zijn agressieve stimuleringsbeleid op een kerninflatie van minstens 2 procent.

Nintendo sloot met een winst van 3,7 procent. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om tegen het einde van de maand 2 miljoen spelcomputers van het type Switch te hebben verscheept.

Elders in Aziƫ gingen graadmeters ook achteruit. In Seoul eindigde de Kospi 1,1 procent lager. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,6 procent lager stond.