Weer omzetdaling gashandelshuis GasTerra

GasTerra heeft vorig jaar flink minder gas verkocht dan het jaar ervoor. De opbrengsten liepen daardoor terug. De afname is vooral het gevolg van de lagere gasprijzen en in mindere mate van de gedaalde productie uit Nederlandse gasvelden, zowel uit het Groningenveld als de kleine velden.

De handelsonderneming in gas zag het verkoopvolume vorig jaar uitkomen op bijna 64 miljard kubieke meter. Dat was een jaar eerder nog ruim 70 miljard kubieke meter. De omzet kwam uit op 9,9 miljard euro, van 14,7 miljard euro in 2015.