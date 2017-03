Deutsche Bank wil 10 miljard vers kapitaal

De Deutsche Bank gaat zijn kapitaaldekking versterken. Door de uitgifte van nieuwe aandelen wil de grootste financiële instelling van Duitsland ongeveer 8 miljard euro ophalen. Dat is zondag na een vergadering van de raad van commissarissen in Frankfurt bekendgemaakt.

Door een gedeeltelijke beursgang van de afdeling vermogensbeheer in de komende twee jaar en verkopen moeten er nog eens twee miljard in de kas vloeien. De extra buffer is nodig om beter bestand te zijn tegen een crisis.

Vrijdag was al duidelijk geworden dat de Deutsche Bank investeerders om vers geld wilde vragen. Na de eerste berichten over het plan tot verbetering van de balans zakte het aandeel op de beurs (Tradegate) in de avonduren naar 18,20 euro, na ’s middags nog 19,59 te hebben genoteerd; een daling van ongeveer 7 procent.