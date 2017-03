Kleine winst op dalende omzet TMG

Telegraaf Media Groep (TMG) heeft vorig jaar een kleine winst in de boeken gezet, op een verder dalende omzet. Dat meldde het mediabedrijf woensdag.

Het mediabedrijf, dat in een overnamegevecht is terechtgekomen tussen het Vlaamse Mediahuis en Talpa van John de Mol, realiseerde vorig jaar een winst van 1,6 miljoen euro. Dat kwam onder meer door een boekwinst op de verkoop van Sky Radio en een belastingbate. In 2015 zette TMG nog een verlies van bijna 24 miljoen euro in de boeken.

De opbrengsten van TMG daalden vorig jaar met bijna 7 procent tot 421 miljoen euro. De inkomsten uit advertenties liepen sterk terug, terwijl ook de inkomsten uit abonnementen daalden.