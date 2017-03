Wall Street toont vlakke opening

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag vrijwel vlak geopend. Oliegerelateerde bedrijven stonden onder druk doordat de prijs van Amerikaanse olie voor het eerst sinds december onder de 50 dollar is gezakt. Verder wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van vrijdag.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag vrijwel vlak geopend. Oliegerelateerde bedrijven stonden onder druk doordat de prijs van Amerikaanse olie voor het eerst sinds december onder de 50 dollar is gezakt. Verder wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van vrijdag.

Zakelijk