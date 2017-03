Bitcoin zakt ineens flink in waarde

De laatste maanden was er sprake van een fikse opmars van de bitcoinkoers. De munt is onder meer populair onder Chinezen als middel om valutarestricties te omzeilen. Ook werd er door beleggers flink gespeculeerd op een versoepeling van de regels voor de bitcoin door de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

De virtuele munt bitcoin is vrijdagavond in een klap fors minder waard geworden. De koers zakte in korte tijd wel 18 procent nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC niet akkoord gaat met een voorstel voor het opzetten van een zogenoemde indextracker voor de bitcoin.

