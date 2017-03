Veel vluchten vervallen door sneeuwstorm VS

Gaviria sprint naar zege in Tirreno

Stella zal naar verwachting zorgen voor zware sneeuwval en sterke winden in het noordoosten van de VS.

De sneeuwstorm Stella treft naar verwachting dinsdag de regio New York. American Airlines heeft nu alle vluchten van en naar de New Yorkse luchthavens LaGuardia en John F. Kennedy International geschrapt, net als vluchten naar Boston en Philadelphia. Ook maatschappijen als Delta Air Lines en Southwest Airlines houden toestellen aan de grond.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen schrappen duizenden vluchten vanwege het extreme winterweer in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het gaat om in totaal meer dan 5300 vluchten.

