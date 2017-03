Rustige opening op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies aan de sessie begonnen. Beleggers doen rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. Op Beursplein 5 zal aandacht zijn voor een laatste plukje bedrijven dat de boeken opende.

De hoofdindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 511,55 punten. De MidKap noteerde 0,2 procent lager op 735,01 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt stonden 0,1 procent lager, Londen won 0,1 procent.

De AEX-index werd aangevoerd door staalconcern ArcelorMittal dat 0,7 procent won. Verf- en chemieconcern AkzoNobel sloot de rij met een verlies van 1 procent. Bij de kleinere fondsen verloor ForFarmers 1,7 procent, nadat het cijfers had gepubliceerd. Batenbrug Techniek deed dat ook en won 3 procent.