‘Oliemarkt worstelt nog met oude voorraden’

De internationale oliemarkt is nog bezig de overvloed aan olie te verwerken die in het najaar van 2016 de markt overspoelde. Daarom is het niet verwonderlijk dat de voorraden in sommige landen blijven toenemen, ondanks de productieverlaging die de OPEC en een aantal andere landen medio december overeenkwamen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Vorige week werd bekend dat de olievoorraden in de Verenigde Staten in januari naar een recordniveau zijn gestegen. Dat zette druk op de olieprijzen, die na de productiedeal in december net weer wat waren opgekrabbeld. Deze week bleek bovendien dat Saudi-Arabiƫ, het machtigste land binnen de OPEC, zijn productie in februari weer wat heeft verhoogd. Dat zorgde voor een verdere prijsdaling.