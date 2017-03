Wall Street op winst na rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York staan woensdag in de middaghandel op winst. In de markt werd positief gereageerd op de alom verwachte verhoging van de rente in de VS en vooral de bevestiging dat de Federal Reserve verwacht het tarief dit jaar nog twee keer op te krikken.

De Dow-Jonesindex stond na ruim vijf uur handel 0,4 procent hoger op 20.920 punten. De S&P 500 steeg 0,6 procent naar 2381 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 5890 punten.

De Fed voldeed ruim een halfuur eerder aan de verwachtingen door het belangrijkste rentetarief in de VS met een kwart procentpunt te verhogen, naar 0,75 à 1 procent. Daarbij werd vastgehouden aan de verwachting van in totaal drie rentestappen in 2017, terwijl in de aanloop naar de rentevergadering steeds vaker de voorspelling klonk dat de Fed nu zou mikken op vier verhogingen dit jaar.

De hogere rente is onder meer gunstig voor banken, maar zij zagen hun aanvankelijke koerswinsten grotendeels verdampen. In de Dow Jones kregen Goldman Sachs en JPMorgan Chase er tot 0,3 procent bij, terwijl ze voor het rentebesluit bijna 1 procent in de plus stonden. De waarde van de euro liep op naar 1,0675 dollar, tegen 1,0635 dollar voor de berichten van de Fed.

Twitter stond 2,5 procent in de min. Vermoedelijk Turkse hackers hebben zich toegang tot duizenden Twitteraccounts verschaft en daar anti-Nederlandse en -Duitse teksten en hakenkruizen geplaatst. Van de gehackte accounts waren er zeker 25 van internationale organisaties.

Beursindexleverancier MSCI stond eveneens in de belangstelling, omdat het berichten over een overnamebod door concurrent S&P Global via een persbericht ontkende. Het bedrijf stelde met geen enkele partij in onderhandeling te zijn en geen enkel bod of indicatie van interesse te hebben ontvangen. MSCI won op Wall Street ruim 2 procent. S&P Global, het bedrijf achter onder meer de Dow Jones en de S&P 500, leverde 1 procent in.

AT&T kreeg er 0,7 procent bij. Het telecombedrijf kreeg groen licht uit Brussel voor de voorgenomen overname van media- en entertainmentbedrijf Time Warner (plus 0,1 procent).

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 2,2 procent naar 48,78 dollar.