Wall Street licht in de min

De beurzen in New York noteerden donderdag halverwege de sessie kleine verliezen. Beleggers namen een adempauze na de stevige winst die woensdag ontstond dankzij het rentebesluit van de Fed. Meevallende kwartaalcijfers van Oracle vielen wel in goede aarde en ook GoPro was een opvallende winnaar.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 20.932 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2381 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 5896 punten.

De Federal Reserve verhoogde zoals verwacht de rente met een kwart procentpunt. De koepel van Amerikaanse centrale banken ziet een sterke groei van de economie en verwacht dat de rente later dit jaar nog verder omhoog zal gaan.

Oracle won een kleine 7 procent. Het softwarebedrijf heeft afgelopen kwartaal licht betere resultaten geboekt dan een jaar eerder. Daarbij liepen de inkomsten uit de cloud met bijna driekwart op, tot meer dan 1 miljard dollar.

De maker van actiecamera’s GoPro stond 14 procent hoger. GoPro schrapt de komende tijd nog eens 270 banen, nadat eind vorig jaar al het ontslag van ongeveer 200 werknemers werd aangekondigd. Het bedrijf hoopt zo weer winstgevend te worden.

Axalta Coatings, dat ruim 3 procent hoger koerste, wist eveneens de aandacht op zich gericht. Het coatingbedrijf wordt genoemd als mogelijke prooi van AkzoNobel. Die is naar verluidt voorbereidingen aan het treffen voor het geval branchegenoot PPG Industries met een nieuwe poging komt om het Nederlandse concern over te nemen.

Verder maakte Canada Goose Holdings een succesvol beursdebuut. De winterjassenmaker won bijna 28 procent.

De olieprijzen fluctueerden nogal. De internationale oliemarkt is nog bezig de overvloed aan olie te verwerken die in het najaar van 2016 de markt overspoelde. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde tussentijds 0,4 procent lager, op 48,66 dollar, en Brent werd 0,3 procent goedkoper, bij 51,64 dollar per vat.

De euro werd verhandeld op 1,0724 dollar, tegen 1,0738 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.