Facebook, Google, Twitter in Brussel op matje

Facebook, Google en Twitter zijn in Brussel op het matje geroepen omdat ze consumenten te weinig bescherming bieden. Ze krijgen een maand de tijd om hun algemene voorwaarden aan de EU-regels aan te passen. Zijn die wijzigingen niet bevredigend, dan kunnen er sancties volgen, verklaarde EU-commissaris Vera Jourová (Consumentenrechten) vrijdag.

Ze wees erop dat volgens de algemene voorwaarden van deze socialmediabedrijven gebruikers verplicht zijn geschillen uit te vechten voor een rechtbank in Californië, waar de moederbedrijven zetelen. ,,Dat is voor Europese gebruikers onaanvaardbaar.” Volgens de EU-regels hebben consumenten het recht in eigen land een zaak te starten.

,,Evenmin kunnen we accepteren dat Europese consumenten verstoken zijn van het recht op intrekking van een onlineaankoop.” Ook moeten de ondernemingen meer werk maken van bestrijding van fraude en oplichting op hun websites.

De commissaris zegt al in november schriftelijk bij de bedrijven te hebben aangedrongen de kwesties aan te pakken. Na overleg donderdag beloven zij nu beterschap, aldus Jourová.