Fikse kartelboetes voor Air France-KLM

De Europese Commissie heeft Air France, KLM en vrachtdochter Martinair vrijdag opnieuw beboet voor verboden prijsafspraken op het gebied van luchtvrachtvervoer. In totaal moet de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep ruim 325 miljoen euro betalen. De mededingingswaakhond in Brussel legde in 2010 ook al een boete op, maar die werd in 2015 wegens een vormfout nietig verklaard.

Ook acht andere luchtvrachtvervoerders kregen nieuwe boetes opgelegd. Het totale boetebedrag komt op ruim 776 miljoen euro. Dat was oorspronkelijk bijna 800 miljoen euro. De leden van het kartel maakten tussen december 1999 en februari 2006 onderling afspraken over bijvoorbeeld brandstof- en veiligheidstoeslagen die bij verladers in rekening werden gebracht.

Naast Air France, KLM en Martinair zijn British Airways, Air Canada, Cargolux, Cathay Pacific, Japan Airlines, Singapore Airlines, LAN Chile en SAS beboet voor hun deelname aan het kartel. Lufthansa was er eveneens bij betrokken, maar ontkomt aan een boete omdat het de misstanden bij de Europese Commissie aanhangig maakte. Datzelfde geldt voor dochterbedrijf Swiss.

De nieuwe boetes komen bijna allemaal overeen met de geldstraffen die eerder waren opgelegd. Alleen Martinair kreeg een lagere boete opgelegd. Bedrijven betalen in de regel maximaal 10 procent van de jaaromzet. Die is bij Martinair de afgelopen zeven jaar sterk gedaald.

,,Miljoenen bedrijven zijn afhankelijk van luchtvrachtdiensten”, aldus verantwoordelijk eurocommissaris Margrethe Vestager. ,,Deze diensten zijn goed voor meer dan 20 procent van alle EU-invoer en bijna 30 procent van de EU-uitvoer. Samenwerken binnen een kartel in plaats van te concurreren om klanten betere diensten te leveren, is een houding die voor de commissie onverteerbaar is.”

Air France-KLM liet in een verklaring weten het besluit van de commissie te bestuderen en te kijken of hoger beroep raadzaam is. De luchtvaartgroep heeft al in 2010 geld opzij gezet voor kartelboetes. Die voorzieningen zijn met 340 miljoen euro ruimschoots voldoende om de nu opgelegde boetes te kunnen betalen.