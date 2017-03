Beursweek in teken van macro’s, Akzo en TMG

De beurshandel wordt komende week waarschijnlijk vooral bepaald door nieuwe macro-economische cijfers, waarbij het zwaartepunt op donderdag en vrijdag ligt. Op het Damrak wordt door beleggers ook met spanning gewacht op nieuws over de overnameperikelen rond AkzoNobel en Telegraaf Media Groep (TMG). De bedrijfsagenda is verder nagenoeg leeg.

Donderdag staat er onder meer een update van de Europese Commissie over het consumentenvertrouwen in de eurozone in de planning. Ook wordt in de financiƫle wereld die dag gelet op een speech van Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Vrijdag volgt een hele reeks met nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Markit over de ontwikkeling in de industrie en de dienstensector in Europa en de Verenigde Staten.

Wat betreft Akzo blijft het wachten op een verbeterd bod van het Amerikaanse verfconcern PPG Industries. Een eerder voorstel van 21 miljard euro werd ruim een week geleden verworpen door de Nederlandse branchegenoot omdat dat te laag en problematisch zou zijn. AkzoNobel is op zijn beurt bezig zich te wapenen tegen een overname door de speciaalchemiedivisie af te stoten en te kijken naar overnames.

Bij de overnamestrijd rond TMG zijn alle ogen gericht op dinsdag. Dan doet de Ondernemingskamer uitspraak in de zaak die Talpa heeft aangespannen over de vraag of de commissarissen van TMG juist hebben gehandeld bij hun keuze voor het bod van Mediahuis. Talpa van mediaondernemer John de Mol strijdt met dat Belgische krantenbedrijf en de investeringsmaatschappij van Van Puijenbroek, VP Exploitatie, om het bezit van de onderneming achter De Telegraaf.

Het cijferseizoen is inmiddels zo goed als voorbij. Vrijwel alle grote bedrijven hebben hun jaarcijfers al gepresenteerd. In Amsterdam geven wel maker van Delfts blauw aardewerk Royal Delft, fitnessclubuitbater Basic-Fit, investeerder Kardan en de industriƫle holdingmaatschappij Hydratec nog een kijkje in de boeken. Buiten Nederland kunnen beleggers zich onder meer nog verheugen op de resultaten van koeriersbedrijf FedEx en sportkledinggigant Nike.

De beurs in Tokio blijft maandag vanwege een feestdag gesloten. Daarnaast is het tijdverschil tussen Nederland en de Verenigde Staten een uur kleiner, omdat aan de overzijde van de Atlantische Oceaan de zomertijd al is ingegaan. Hier wordt de klok pas komend weekend verzet.