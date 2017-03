‘Ook onderzoek justitie bij VW-topman Müller’

De Duitse justitie heeft bij het onderzoek naar het gesjoemel met software voor dieselauto’s ook het kantoor van concerntopman Matthias Müller onderzocht. Dat meldde het Duitse blad Bild am Sonntag zondag. Eerder dit weekend werd al gemeld dat justitie tevens Audi-baas Rupert Stadler in het vizier heeft. De autoriteiten hebben de berichten nog niet bevestigd.

Justitie deed afgelopen week evenwel meerdere invallen op de locaties van Audi in Ingolstadt en Neckarsulm. Daarbij zouden onder meer de persoonlijke notitieblokjes en smartphones van Stadler onder de loep zijn genomen. Ook zou onderzoek bij medewerkers thuis zijn gedaan, aldus diverse Duitse media.

De invallen hadden plaats in verband met het dieselschandaal bij moederconcern Volkswagen. Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens, waaronder veel Audi’s. De kwestie heeft al geleid tot vele miljarden aan boetes.