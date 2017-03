Beurs Tokio toont kleine min

De effectenbeurs in Tokio liet dinsdag een klein koersverlies zien, nadat Japanse beleggers terugkwamen van een lang weekeinde. Elders in het Verre Oosten werden op de aandelenmarkten overwegend winsten geboekt.

De Nikkei-index sloot 0,3 procent lager op 19.455,88 punten. Maandag was de beurs in Tokio dicht vanwege een nationale feestdag. De financiële fondsen stonden bij de verliezers in de Japanse hoofdstad. Zo verloren de grootbanken Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial en Mitsubishi UFJ Financial tot 1,8 procent. Levensverzekeraar Dai-Ichi Life leverde 1,8 procent aan beurswaarde in.

De Hang Seng in Hongkong stond in de tussentijdse handel 0,3 procent in het groen. De Kospi in Seoul ging 1 procent vooruit. Het Koreaanse technologieconcern Samsung was een van de opvallende winnaars in Seoul, met een plus van 1,4 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,1 procent.