FNV verliest rechtszaak tegen Holland Casino

FNV heeft zijn verzet bij de rechter tegen de splitsing van Holland Casino verloren. De rechter in Den Haag verklaarde de bezwaren van de vakbond woensdag ongegrond.

Het staatsgokbedrijf wil zichzelf opsplitsen in een stichting en een naamloze vennootschap (nv) en dat is volgens de rechter op grond van de wet gewoon toegestaan. De ingreep is nodig in verband met de privatisering van Holland Casino, die dit jaar in gang gezet moet worden.

Dat er zoveel verzet is tegen de splitsing komt omdat veel werknemers bang zijn dat de privatisering gepaard zal gaan met bezuinigingen. Het personeel wil daarom eerst meer zekerheden in de vorm van een cao en een sociaal plan. ,,Dat zijn echter door FNV gewenste arbeidsvoorwaarden, waarvoor zij geen waarborg kan afdwingen”, aldus de rechter.

In februari ving de ondernemingsraad van Holland Casino over dezelfde kwestie ook al bot bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.