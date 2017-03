‘Verkoop elektrische auto’s richting miljoen’

Dit jaar zullen er wereldwijd circa 1 miljoen elektrisch aangedreven auto’s worden verkocht. Dat voorspellen analisten van de onderzoeksafdeling BNEF van het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van eigen berekeningen.

De verkopen van elektrische auto’s zitten de laatste jaren stevig lift zit. In 2016 werden bijna 700.000 elektrische voertuigen verkocht. Een jaar eerder waren dat er 450.000. BNEF rekende voor dat er wereldwijd nu 2 miljoen elektrisch aangedreven voertuigen op de weg rijden.

De onderzoekers tekenen hierbij aan dat ten opzichte van de totale verkopen het aandeel elektrisch aangedreven auto’s nog altijd verwaarloosbaar is. Afgelopen jaar was slechts in elf landen meer dan 1 procent van de verkochte auto’s er een met een batterij.

Daarnaast gingen de verkopen van de elektrische voertuigen in China dit jaar stevig achteruit, door gewijzigde regels. Dat toont volgens de onderzoekers aan dat de markt voor elektrisch rijden nog altijd goeddeels afhankelijk is van stimuleringsmaatregelen.