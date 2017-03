Beursdag begint lichtrood

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag licht lager aan de handelsdag begonnen, in lijn met de andere graadmeters in Europa. Er is voor beleggers nauwelijks richtingbepalend nieuws voorhanden. Later op de dag staan nog enkele macro-economische cijfers op de rol.

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 514,45 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 739,57 punten. De indices in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tussen 0,1 procent en 0,4 procent.

In de hoofdindex was ArcelorMittal de grootste stijger met een winst van 0,4 procent. Altice stond onderaan en daalde 0,8 procent.