Grote bankenfusie in Midden-Oosten afgerond

De fusie van National Bank of Abu Dhabi en First Gulf Bank is zondag afgerond, waardoor de grootste kredietverstrekker van de Verenigde Arabische Emiraten is ontstaan. De nieuwe bank gaat verder onder de naam First Abu Dhabi Bank en heeft bezittingen van meer dan 180 miljard dollar.

In juni vorig jaar werd bekend dat de twee banken in gesprek waren over een samengaan en in juli werd de fusie aangekondigd. Door te combineren moeten de banken beter de concurrentie aan kunnen gaan en beter opgewassen zijn tegen de lage olieprijzen. De grootste bank in de Golfregio is Qatar National Bank.